Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün nisan ayı faiz kararını açıklayacak. Geçen ay politika faizini 500 baz puan artıran bankanın, bu ayı pas geçmesi bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı bugün saat saat 14.00'da açıklanacak.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.
MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.
TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.