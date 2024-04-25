Halkbank ve Ziraat Bankası yurttaşın cebine göz dikti, milyarlarca TL savruldu: Bu paralar nereye harcandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günü Irak dönüşü kamu harcamalarına dikkat çekti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Önceliğimiz, birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek, ekonomiyi rahatlatmak. Daha önce başardık, yine başaracağız" ifadelerine yer verdi.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI'NDAN MİLYARLARCA TL HARCAMA

Erdoğan'ın bu açıklamalarına rağmen kamu bankası olan Halkbank ve Ziraat Bankası'nın son beş yıllık reklam ve ilan harcaması 6 milyar 231 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın reklam ve ilan harcamalarını yıllara göre şöyle sıraladı:

"Halk Bankası:

-2019 yılı: 191,4 milyon TL,

-2020 yılı: 242,8 milyon TL,

-2021 yılı: 466,3 milyon TL,

-2022 yılı: 1.190 milyon TL,

-2023 yılı: 1.777 milyon TL,

-Toplam: 3 milyar 867 milyon lira.

Ziraat Bankası:

-2019 yılı: 256,7 milyon TL,

-2020 yılı: 236,3 milyon TL,

-2021 yılı: 281,5 milyon TL,

-2022 yılı: 467,5 milyon TL,

-2023 yılı: 1.122 milyon TL,

-Toplam: 2 milyar 364 milyon lira.

"OLAN YİNE VERGİLERİMİZE OLMAKTADIR"

Paylaşımının devamında Bingöl, "Bir vergi ödeyicisi olarak soruyoruz; bu paralar ile hangi yayın organlarına, hangi medya kuruluşlarına, hangi kriterlere göre ilan ve reklamlar verilmiştir? Bu denli yüksek rakamlar Hazine'ye aktarılacak payı azaltmakta ve olan yine vergilerimize olmaktadır. Yoksa medya ve siyaset böyle mi finanse edilmektedir?" diye sordu.

Kaynak: Gerçek Gündem