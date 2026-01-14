Emekli Maaşları Yeniden Düzenlenecek! SGK Murat Bal Açıkladı Ankara Kulisleri Hareketlendi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, canlı yayında emekli maaşlarının hesaplanma yönteminde köklü bir değişikliğe gidileceğini belirterek, prim gün sayısına göre kademeli maaş sisteminin gündemde olduğunu açıkladı. Düzenleme hayata geçerse milyonların emekli aylığı yeniden şekillenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekli maaşı sisteminde kapsamlı bir revizyon için hazırlık yaptığı kulis bilgisi, TGRT Haber canlı yayınında Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal tarafından paylaşıldı. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından, prim gün sayıları arasındaki farkın maaşlara adil biçimde yansıtılması amacıyla yeni bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bal, en düşük emekli aylığı uygulamasının ilk kez 2019’da bin lira seviyesinde başladığını, bugün ise 20 bin liraya ulaştığını hatırlatarak, bu artışın kök maaşların düşüklüğünden kaynaklandığını söyledi. 2008 sonrası aylık bağlama oranlarının düşmesiyle emekli kök ücretlerinin ciddi biçimde gerilediğini vurgulayan Bal, devlet desteğiyle taban maaşın yukarı çekildiğini ifade etti.

5 MİLYON KİŞİ TABAN MAAŞTA

Başlangıçta yaklaşık 1 milyon emeklinin en düşük aylığı aldığını, bugün ise bu sayının 5 milyona yaklaştığını aktaran Bal, bunun sistem açısından sağlıklı bir tablo olmadığını dile getirdi. Bu nedenle maaşların prim gününe göre kademelendirilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

“AZ PRİME AZ, ÇOK PRİME ÇOK MAAŞ”

Mevcut tabloda 3 bin 600 günle emekli olanla 9 bin gün prim ödeyen BAĞ-KUR’lunun aynı maaşı almasının ciddi bir adaletsizlik yarattığını belirten Bal, yeni modelde bu farkın giderileceğini kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bu eşitsizliğe dikkat çektiğini hatırlatan Bal, sistemin temel ilkesinin “az prim ödeyene az, çok prim ödeyene çok maaş” olacağını söyledi. Ancak hiçbir emekli aylığının 20 bin liranın altına düşmemesi gerektiğini özellikle vurguladı.

KÖK MAAŞLAR HALA DÜŞÜK

Kök aylıkların halen 11-12 bin lira seviyelerinde olduğunu, açlık sınırının ise 30 bin liraya dayandığını belirten Bal, mevcut taban maaşın büyük ölçüde Hazine desteğiyle sürdürüldüğüne dikkat çekti. Bu yapının uzun vadede zorlanabileceğini ifade eden Bal, düşük gelirli emekliler için kalıcı destek mekanizmalarının şart olduğunu söyledi.

2008 SONRASI KAYIP BÜYÜDÜ

Bal, sorunun temelinin 2008 sonrası aylık bağlama oranlarının düşürülmesine dayandığını belirterek, geçmişte 10 bin lira maaşla çalışan bir kişinin emekli olduğunda bunun büyük bölümünü aylık olarak alabildiğini, bugün ise aynı ücretle çalışan birinin çok daha düşük emekli maaşıyla karşılaştığını dile getirdi. Bu durumun özellikle uzun yıllar yüksek prim ödeyen BAĞ-KUR’luları mağdur ettiğini söyledi.

ORTALAMA EMEKLİ MAAŞI 25 BİN LİRANIN ALTINDA

Türkiye’de emekli maaşı ortalamasının 25 bin liranın altında olduğunu aktaran Bal, yüksek maaş alan emekli sayısının oldukça sınırlı kaldığını vurguladı. SGK bünyesinde yeni model üzerinde çalışıldığını ve yakın zamanda kamuoyuna açıklanmasının beklendiğini belirten Bal, "Daha adil, primle doğru orantılı bir sistem geliyor. En kritik kırmızı çizgi ise en düşük emekli maaşının 20 bin liranın altına düşmemesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TGRT Haber

