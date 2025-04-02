Emekli Bayram İkramiyeleri Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Tarih Belli Oldu

SGK, emekli bayram ikramiyelerin için flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin fark ödemelerinin yarından itibaren başlayacağı duyuruldu.

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Emekli Bayram İkramiyeleri Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Tarih Belli Oldu

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin maddenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gözler fark ödemelerinin ne zaman yapılacağına çevrilmişti. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarih belli oldu.

Emekli Bayram İkramiyeleri Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada emeklilere bayram ikramiyeleri için ödenecek fark ödemelerinin yarın başlayacağı ifade edildi.

Emekli Bayram İkramiyeleri Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Tarih Belli Oldu - Resim : 2

3 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Açıklamada şöyle denildi: Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli bayram ikramiyesi Emekli
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