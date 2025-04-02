Yastık Altındaki Servet! Döviz Tevdiat Hesapları Arttı Ama...

Döviz tevdiat hesaplarında son dönemlerin en hızlı artışı yaşanıyor. Ancak dövizin önemli bir kısmının yastık altına gittiği belirtiliyor.

Yastık Altındaki Servet! Döviz Tevdiat Hesapları Arttı Ama...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından para piyasalarında yaşanan olağanüstü hareketlilik, ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve bayram arası nedeniyle azaldı. Ancak belirsizlik devam ediyor.

DÖVİZ YASTIK ALTINA GİDİYOR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Araştırma Direktörü Coşkun Cangöz, “Ekonomik birimler hızlı bir şekilde TL varlıklardan çıkarak daha güvenli gördükleri döviz ve altın gibi varlıklara yöneldiler. Resmi verilere göre döviz tevdiat hesaplarında son dönemlerin en hızlı artışı yaşanırken sektörden gelen duyumlara göre, önemli miktarda dövizin de yastık altına gittiği anlaşılıyor” dedi.

Merkez Bankası verilerine göre, döviz mevduatları 21 Mart haftasında 3.1 milyar dolar artmıştı.

Yastık Altındaki Servet! Döviz Tevdiat Hesapları Arttı Ama... - Resim : 1

Nefes gazetesinden Emel Yiğit'in haberine göre, Cangöz, ekonomik programın güveni yeniden tesis etmesi durumunda enflasyonun düşüş eğilimine girebileceğini ancak yüzde 24'lük hedefe ulaşılmasının zor olduğunu vurguladı. Ayrıca, faiz oranlarının öngörülen patikada düşmeyeceği için krediye erişimin bu yıl da zor olacağını söyledi.

Yastık Altındaki Servet! Döviz Tevdiat Hesapları Arttı Ama... - Resim : 2

ENFLASYON UYARISI

Siyasi belirsizliklerin azaltılması ve tansiyonun düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Cangöz, yüksek enflasyonun zaten büyük bir yük oluşturduğunu, ekonomik programın başarısız olması durumunda enflasyonun daha uzun süre yüksek kalacağını belirtti. Kamu harcamalarında reform yapılması gerektiğini ve Mehmet Şimşek’in mali kuralı ve diğer yapısal reformları gündeme getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, kriz sırasında fırsatçı yabancı yatırımcıların kısa vadeli yatırımlara yöneldiğini, geriye kalan kurumsal yatırımcıların ise gelişmeleri izleyerek daha stratejik hareket etmeyi tercih ettiğini söyledi.

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Kaynak: Nefes

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