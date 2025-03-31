En Fazla Döviz ve Altın Rezervine Sahip Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Listede Bakın Kaçıncı Sırada
En fazla döviz ve altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Listede en çok merak edilen sorulardan biri de Türkiye'nin kaçıncı sıralamada yer aldığı oldu. İşte merak edilen sorunun cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın ekonomik gücü ve askeri kapasitesi arasındaki ilişki, küresel dengelerin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle döviz ve altın rezervleri, ülkelerin kriz dönemlerinde elini güçlendiren stratejik birer varlık haline geliyor. Global Firepower tarafından hazırlanan ve 145 ülkenin değerlendirildiği askeri güç sıralamasında, ekonomik güce de ayrı bir başlık ayrıldı. Türkiye ise bu listede hem ekonomik rezervleri hem de askeri kapasitesiyle dikkat çekti.
TÜRKİYE LİSTEDE KAÇINCI SIRADA?
Global Firepower, ülkeleri yalnızca askeri ekipman sayısıyla değil, savunma bütçesi, satın alma gücü paritesi, dış borç miktarı ve toplam rezervleri gibi çok sayıda kriterle değerlendirdi. "PowerIndex" adı verilen bu sıralamada puan ne kadar düşükse, ülkenin askeri etkinliği o kadar yüksek kabul ediliyor. Türkiye bu listede bakın kaçıncı sırada yer aldı...
İşte En Fazla Döviz ve Altın Rezervine Sahip Ülkeler:
1. Çin
Döviz ve altın rezervleri: 3,45 trilyon dolar
Askeri gücü: 3. sırada
Aktif personel: 2 milyonun üzerinde
2. Japonya
Döviz ve altın rezervleri: 1,29 trilyon dolar
Askeri gücü: 7. sırada
3. İsviçre
Rezervler: 863,8 milyar dolar
Askeri gücü: 44. sırada
4. ABD
Rezervler: 773,4 milyar dolar
Askeri gücü: 1. sırada
5. Hindistan
Rezervler: 627,7 milyar dolar
Askeri gücü: 4. sırada
En büyük aktif personel sayılarından birine sahip
Diğer dikkat çeken ülkeler:
Rusya (6. sırada): 597 milyar dolar rezerv, 2. sırada askeri güç
Tayvan (7. sırada): 492 milyar dolar rezerv
Suudi Arabistan (8. sırada): 457 milyar dolar rezerv
Güney Kore (9. sırada): 420 milyar dolar rezerv, 5. sırada askeri güç
Singapur (10. sırada): 359 milyar dolar rezerv
TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE ASKERİ PROFİLİ
Döviz ve altın rezervleri: 140,8 milyar dolar
Satın alma gücü paritesi: 2,93 trilyon dolar
Savunma bütçesi: 47 milyar dolar (13. sırada)
Dış borç: 294,4 milyar dolar
Toplam askeri personel: 883.900 kişi
Askeri güç sıralaması: 145 ülke içinde 9. sırada
Toplam askeri uçak sayısı: 1.083
Askeri kara aracı: 61.173
Deniz aracı sayısı: 182
Türkiye, sahip olduğu askeri güç ve ekonomik rezervlerle, küresel anlamda orta-üst segmentte bir askeri-ekonomik güç olarak konumlanıyor.
TÜRKİYE'NİN YERİ GÜÇLENİYOR
Her ne kadar döviz ve altın rezervleri bakımından bazı ülkelerin gerisinde olsa da Türkiye, askeri güç sıralamasında ilk 10’da yer alarak dikkat çekiyor. 47 milyar dolarlık savunma bütçesi ve 883 bini aşan toplam askeri personeliyle Türkiye, bölgesel dengelerde önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.