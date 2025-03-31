En Fazla Döviz ve Altın Rezervine Sahip Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Listede Bakın Kaçıncı Sırada

Dünyanın ekonomik gücü ve askeri kapasitesi arasındaki ilişki, küresel dengelerin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle döviz ve altın rezervleri, ülkelerin kriz dönemlerinde elini güçlendiren stratejik birer varlık haline geliyor. Global Firepower tarafından hazırlanan ve 145 ülkenin değerlendirildiği askeri güç sıralamasında, ekonomik güce de ayrı bir başlık ayrıldı. Türkiye ise bu listede hem ekonomik rezervleri hem de askeri kapasitesiyle dikkat çekti.