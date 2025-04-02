Türkiye ile AB'den 6 Yıl Sonra Bir İlk: Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı Yapılacak

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra 3 Nisan’da Brüksel’de yapılacak. Türkiye'nin AB ile güçlü bir ticaret ilişkisi olduğunu vurgulayan Bakan Mehmet Şimşek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize kolaylıkları ve ortak projeler geliştirilmesi gibi fırsatların işbirliğini derinleştirebileceğini ifade etti.

Türkiye ile AB'den 6 Yıl Sonra Bir İlk: Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı Yapılacak

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra 3 Nisan’da Brüksel’de yapılacak. 2015’teki Türkiye-AB Zirvesi’nde kurulan bu diyalog mekanizmasının ilk toplantısı 2016’da düzenlenmişti ve son toplantı 2019’da gerçekleşmişti.

Aralık 2024’te AB, diyaloğun yeniden başlatılmasına karar verdi. Toplantının açılışını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yapacak.

Türkiye ile AB'den 6 Yıl Sonra Bir İlk: Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı Yapılacak - Resim : 1

İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Toplantı iki bölümden oluşacak. Bakanlar düzeyinde makroekonomik durum, rekabetçilik ve yapısal reformlar ele alınacak, ardından iş dünyası temsilcileri yatırım ve ticaret fırsatlarını tartışacak.

Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının yöneticileri de katılacak.

'İŞBİRLİKLERİNE HAZIRIZ'

Bakan Şimşek, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasının önemine dikkat çekti ve AB ile daha güçlü işbirliklerine hazır olduklarını belirtti.

Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimler ile e-ticaret, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki gelişmelerin, güncellenmiş bir ticaret çerçevesini zorunlu kıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliğinin kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi, iş insanları ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanması ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi, Türkiye-AB işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Savunmadan enerjiye, tarımdan imalat sanayisine uzanan geniş bir alanda sahip olduğumuz yetkinlik ve kabiliyetlerle AB ile daha güçlü ve çok boyutlu işbirliklerine hazırız."

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Kaynak: AA

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