SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu
SSK, Bağ-Kur ve bütün emekliler için SGK harekete geçti. Milyonlarca emekli artık ücretsiz şekilde faydalanabilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik sağlık hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulama ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, SGK anlaşmalı hastanelerde diş protezi ve belirli koşullarda implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.
Devlet hastanelerinde yapılan protez tedavisi artık SGK tarafından karşılanıyor. Emekliler her beş yılda bir bu hizmeti ücretsiz alabilecek. Ayrıca, belirli sağlık koşullarını taşıyan emekliler için implant tedavisi de ücretsiz olacak.
ÜCRETSİZ İMPLANT İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?
-Kist veya tümör nedeniyle kemik kaybı yaşayanlar
-Üst veya alt çenesinde tüm dişleri eksik olanlar
-Genetik olarak diş eksikliği bulunanlar
-Dudak ve damak yarıkları gibi yüz deformasyonları olanlar
-Diş ve kemik dokusunda ciddi hasar bulunanlar
BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILACAK?
Emekliler, e-Devlet üzerinden haklarını sorgulayarak SGK anlaşmalı hastanelerden randevu alabilecek. Bu yeni düzenleme, emeklilerin diş sağlığına daha kolay erişmesini sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.