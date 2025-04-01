SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu

SSK, Bağ-Kur ve bütün emekliler için SGK harekete geçti. Milyonlarca emekli artık ücretsiz şekilde faydalanabilecek.

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SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik sağlık hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulama ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, SGK anlaşmalı hastanelerde diş protezi ve belirli koşullarda implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

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SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu - Resim: 2

Devlet hastanelerinde yapılan protez tedavisi artık SGK tarafından karşılanıyor. Emekliler her beş yılda bir bu hizmeti ücretsiz alabilecek. Ayrıca, belirli sağlık koşullarını taşıyan emekliler için implant tedavisi de ücretsiz olacak.

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SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu - Resim: 3

ÜCRETSİZ İMPLANT İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

-Kist veya tümör nedeniyle kemik kaybı yaşayanlar

-Üst veya alt çenesinde tüm dişleri eksik olanlar

-Genetik olarak diş eksikliği bulunanlar

-Dudak ve damak yarıkları gibi yüz deformasyonları olanlar

-Diş ve kemik dokusunda ciddi hasar bulunanlar

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SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu - Resim: 4

BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Emekliler, e-Devlet üzerinden haklarını sorgulayarak SGK anlaşmalı hastanelerden randevu alabilecek. Bu yeni düzenleme, emeklilerin diş sağlığına daha kolay erişmesini sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

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