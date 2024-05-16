Elazığ'da ekmeğe zam!

Elazığ'da artan maliyetler sonrası ekmeğe zam yapıldı. Yapılan zam sonrası 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.

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Elazığ'da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı.

Yapılan zam sonrası 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.

"ZARAR EDECEKTİK"

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi.

Elazığ'da ekmeğe zam! - Resim : 1

"GRAMAJINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI"

Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor. Fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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