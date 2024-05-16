Elazığ'da ekmeğe zam!

Elazığ'da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı.

Yapılan zam sonrası 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.

"ZARAR EDECEKTİK"

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi.

"GRAMAJINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI"

Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor. Fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem