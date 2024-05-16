Mehmet Şimşek'in otoyol ve köprülere zam sonrası açıklaması ne kadar gerçekçi?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zamlandı.

Gelen zamla, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkarıldı. Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı. İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira, İstanbul İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil 984 lira oldu.

"ENFLASYONA ETKİSİ 0,05 PUAN"

Yapılan zamlar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız..." dedi.

"ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI İKİ AÇIDAN SORUNLU"

Şimşek'in bu açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yapan İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Şimşek’in açıklaması iki açıdan sorunlu" diyerek, şu ifadelere yer verdi:

"1- Yüzde 60’a varan zamlar, Enflasyon Raporu’nun 'yönetilen-yönetilen fiyatlar enflasyon tahminini aşmamalı' önermesine aykırı,

2- Bu zamlar ulaştırma maliyetlerini artırıp özellikle meyve-sebze fiyatlarını yukarı çeker."

Kaynak: Gerçek Gündem