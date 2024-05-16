İBB'den 'halka arz' kararı: İGDAŞ dahil birçok şirket sırada

CHP’li İBB, bünyesinde bulunan birçok şirketi halka arz etmeyi planlıyor.

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, belediye meclisinde CHP'nin çoğunluk kazanmasının, fonlama projelerinde, özellikle İGDAŞ’ın halka arzında ilerleme kaydetmelerine olanak sağladığını açıkladı.

Bloomberg ile yaptığı röportajda Vural, gaz fiyatlarının artması durumunda İGDAŞ’ın değerinin 10 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

Vural ayrıca, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların tercih ettiği Halk Ekmek’in de gündemde olduğunu ve İspark ile Hamidiye Su’nun özelleştirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

İGDAŞ’ın halka arz girişimi ilk kez 2010’larda gündeme gelmiş, ancak hayata geçirilememişti.

Kaynak: Gerçek Gündem