Eksi 11 Derecede 2 Milyonluk Mahsulünü Bu Basit Yöntemle Kurtardı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında Isparta'nın Yalvaç ilçesi Aşağıkaşıkara Köyü’nde incelemelerde bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ali Maden’in uyguladığı yöntemi yerinde inceledi. Aygun, bu uygulamanın iklim değişikliği nedeniyle her yıl tekrarlanan zirai don riskine karşı tüm çiftçilere örnek olması gerektiğini belirtti.

MUM YAKTI, MAHSULÜNÜ KURTARDI

Ali Maden’in 16 dekarlık kayısı bahçesini korumak için İstanbul’dan 80 bin lira ödeyerek 200 teneke parafin mum temin ettiği öğrenildi. Mumları 11-12 Nisan gecelerinde bahçesine yerleştirerek yakan Maden, ürününün %60’ını koruyarak yaklaşık 2 milyon liralık kaybı önledi. Aynı bölgede bulunan ve benzer tedbirleri almayan üreticilerin ise %100 oranında zarar yaşadığı belirtildi.

“BU YÖNTEM TÜM ÜRETİCİLERE ANLATILMALI”

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan İlhami Özcan Aygun, “Bilimsel yöntemler kullanılmazsa Türkiye tarımı büyük zarar görür. Bu başarılı uygulama tüm üreticilere örnek olmalı. İklim değişikliğiyle birlikte artık her yıl don riskine karşı hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

“SİGORTAMI KENDİM YAPTIM”

Çiftçi Ali Maden, uygulamayı İspanya’daki benzer örneklerden yola çıkarak hayata geçirdiğini anlattı. Parafin mumu orada kullanıldığını araştırmalar sonucu öğrendiğini aktaran Maden, “Zirai donun geleceğini meteorolojik verilerden öğrendik. Hemen harekete geçtik, İstanbul’daki üreticiyle iletişime geçip mumları aldık. Sigorta yaptıramamıştım ama bu yöntemle kendi sigortamı kurmuş oldum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA