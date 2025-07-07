Ne İzmir, Ne Muğla, Ne de Antalya... Lahmacun Haritası Değişti! En Pahalı Olduğu İller Belli Oldu

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Sosyal medyada bir tür ekonomik göstergeye dönüşen “lahmacun yatları”, artık yalnızca sahil kentlerinin değil, ülke genelindeki tüketicilerin de radarına girdi.

Research İstanbul tarafından paylaşılan ‘Lahmacun Endeksi’ne göre, Haziran ayında Türkiye genelinde lahmacunun ortalama fiyatı 123,24 TL’ye yükseldi. Bu artış yüzde 1,22 ile sınırlı kaldı ve yıllık enflasyon oranı olan yüzde 1,37’nin gerisinde seyretti. Ocak ayında görülen yüzde 6,1’lik yüksek artışın ardından, yaz aylarında fiyat artış hızında belirgin bir yavaşlama görüldü. Böylece yıl içinde ikinci kez lahmacun fiyatları, TÜFE oranının altında kalmış oldu.

ADANA BİRİNCİ MERSİN İKİNCİ

Verilere şehir bazında bakıldığında, Konya dikkat çekici bir artış yaşadı. Burada lahmacun fiyatı 3 TL yükselerek yüzde 3,8’lik zamla 83,67 TL seviyesine çıktı. Mersin ise lahmacun fiyatlarında 182,3 TL ile zirveye yaklaşarak Adana’nın ardından en pahalı ikinci il konumuna yerleşti.

LAHMACUN FİYATI GAZİANTEP'TE GERİLEDİ

Yaz turizminin gözde şehirleri olan Antalya, Muğla ve Aydın’da da fiyatlar ortalama yüzde 2,5 ila 3 arasında arttı. Öte yandan bazı bölgelerde fiyatlar düşüş eğilimine girdi. Lahmacunun kültürel başkenti sayılan Gaziantep’te fiyatlar yüzde 2,8 oranında gerileyerek beklentilerin tersine bir tablo çizdi. Benzer şekilde Malatya’da da düşüş yaşandı. Görünen o ki, yaz sıcakları Güneydoğu Anadolu’da lahmacun enflasyonuna geçici bir soluk aldırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi