Türkiye'nin 81 İline Genelge Gitti! Herkes Zam Beklerken İndirim Geldi, Ücretler Tümden Değişti
İçişleri Bakanlığı, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından evliliği teşvik edecek yeni düzenlemeleri 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle duyurdu. Genelgede, nikâh ücretlerinin düşürülmesinden doğum sonrası aile yardımlarına kadar birçok başlık yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Genelgeye göre belediyeler tarafından alınan nikâh ücretlerinin en düşük seviyeye indirilmesi talep edildi. Bununla birlikte, evlenecek çiftlerin kamuya ait sosyal tesislerden uygun koşullarda yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.
EKONOMİK DURUMU YETERSİZ ÇİFTLERE DESTEK
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları başta olmak üzere kamu kurumları aracılığıyla, yeni evlenecek çiftlere yönelik mali destek mekanizmaları güçlendirilecek. Ekonomik gerekçelerle ertelenen evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama kapsamında, dar gelirli çiftlere özel yardım programları devreye alınacak.
DÜĞÜN SEKTÖRÜNE FAHİŞ FİYAT TAKİBİ
Genelgede dikkat çeken bir diğer başlık ise düğün sektörüyle ilgili. Özellikle düğün sezonlarında sıkça karşılaşılan yüksek fiyat uygulamalarına karşı sıkı denetimlerin yapılacağı bildirildi. Düğün salonları, organizasyon firmaları ve diğer ilgili hizmet alanları fiyatlandırma bakımından yakından izlenecek. Bu önlemle vatandaşların düğün maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.
DOĞUM YAPAN ANNELERE EK YARDIMLAR YOLDA
Genelgede doğum sonrası ailelere yönelik destekler de yer aldı. Doğum yapan kadınlara yönelik ayni ve nakdi yardımların artırılması, çocuk gelişimiyle ilgili projelere destek verilmesi ve hamile kadınlara kamu hizmetlerinde öncelik tanınması yönünde adımlar atılacak.
KURUMLARA KOORDİNASYON TALİMATI
Tüm bu uygulamaların hayata geçirilmesinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına koordineli hareket etme çağrısı yapıldı. Genelgeyle birlikte, aile yapısını güçlendirmeye yönelik projelerin ülke genelinde eşgüdüm içinde yürütülmesi hedefleniyor.