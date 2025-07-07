Türkiye'nin 81 İline Genelge Gitti! Herkes Zam Beklerken İndirim Geldi, Ücretler Tümden Değişti

DÜĞÜN SEKTÖRÜNE FAHİŞ FİYAT TAKİBİ

Genelgede dikkat çeken bir diğer başlık ise düğün sektörüyle ilgili. Özellikle düğün sezonlarında sıkça karşılaşılan yüksek fiyat uygulamalarına karşı sıkı denetimlerin yapılacağı bildirildi. Düğün salonları, organizasyon firmaları ve diğer ilgili hizmet alanları fiyatlandırma bakımından yakından izlenecek. Bu önlemle vatandaşların düğün maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.