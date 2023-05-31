Ekonomistler uyardı: Sadece 'Mehmet Şimşek' yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin başına yeniden Mehmet Şimşek'i getirmesi gündemde. Ancak ekonomistler, 'faiz ısrarına' dikkati çekerek bunun yeterli olmayacağı görüşünü dile getirdi.

Son Güncelleme:
Ekonomistler uyardı: Sadece 'Mehmet Şimşek' yetmez

Piyasalar iktidarın düşük faiz temelli ekonomi politikalarında bir değişiklik yapıp yapmayacağına odaklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Mehmet Şimşek’in görevi kabul edip etmediğine ilişkin açıklama beklenirken ekonomistler, ekonominin toparlanması için sadece Şimşek adının yetmeyeceğini belirtiyor.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre belirsizlik nedeniyle ise dolar kurunda artış dün de devam etti. Dolar/TL 20.50’ye kadar yükseldi. Borsa İstanbul’da ise yerli yatırımcıların alımları ile BİST100 de yeniden 4 bin 955’e kadar yükseldi. 

PİYASALAR İKNA OLMAZ

Ekonominin koordinasyonuna Mehmet Şimşek alternatifini değerlendiren ekonomistlere göre önceliğin güvenin sağlanmasında olduğunu belirtiyor. Enflasyonu düşürebilmenin büyük ölçüde beklentileri aşağı çekebilme becerisine bağlı olduğunu söyleyen Prof Dr. Selva Demiralp, Merkez Bankası bağımsızlığının önemli olduğunu bu nedenle piyasaların Mehmet Şimşek’in politikalarına kolay kolay ikna olmayacağını söyledi. Demiralp, şöyle konuştu:

“Merkez Bankası çıkıp “Faizi 10 puan artırdım, dediği zaman piyasalar bunu bir seferlik ve ilk fırsatta geri alınacak bir faiz artışı olarak düşünürlerse enflasyon beklentilerini de aşağı yönlü revize etmeyeceklerdir. Aynı iktidarın çatısı altında ve cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasında bir kez daha altını çizdiği düşük faiz politikasının devam  edeceği sinyallerine bakarak, Ortodoks politikaların gerektirdiği faiz artışlarına ne cumhurbaşkanımızın ne de piyasaların ikna olacağını zannetmiyorum.”

Ekonomist Dr. Atilla Çifter ise sosyal medya paylaşımında “Mart 2024’te seçim var. Ortodoks politikaların Şimşek ile bile olasılığı çok düşük. En fazla 2-3 ay vitrinde zaman kazanmaya yarayabilir. 2018 öncesinden çok farklı olarak ödemeler dengesi finansmanı sorunu var, sadece isimle çözülebilecek gibi gözükmüyor” dedi. 

MERKEZ DÖVİZ SATIŞINA DEVAM EDİYOR

Ekonomide kriz derinleşirken Merkez Bankası’nın rezervleri ise alarm vermeye devam ediyor. Reuters’a konuşan üst düzey bir bankacılık kaynağı “Kamu, sadece dün akşam kuru tutmak için 1 milyar dolar harcadı” derken bir diğer bankacı ise “TL daha yönetilebilir seviyelere gelmeli. Son üç haftada 15 milyar dolar rezerv kaybı var, bu devam edemez” dedi.

Ekonomistlere göre TCMB bu politikayı devam ettirmek istiyorsa rezervlerini kaybetmemek için dolar/TL’yi daha yüksek seviyede belirlemeli. Rezerv yetersizliğii piyasalarda en önemli endişe kaynağı ve ekonomi politikalarının uzun vadede sürdürülebilir olmadığı eleştirilerinin de kaynağı durumunda. 

Etiketler
Mehmet Şimşek Faiz
Son Güncelleme:
Bekar bir çalışanın yaşama imkanı kalmadı! Bekar bir çalışanın yaşama imkanı kalmadı!
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
Lahana sarmasını ziyan etmeyin... İşte lezzetini katlayan tüyo Lahana sarmasını ziyan etmeyin... İşte lezzetini katlayan tüyo
Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var AKP'de yeni kabine için neler konuşuluyor?
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı
Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
Demirtaş'tan HDP'ye eleştiriler: Beş yıldır bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum, her seferinde sesim yankılanıp bana dönüyor Demirtaş'tan HDP'ye eleştiriler: Her seferinde sesim yankılanıp bana dönüyor