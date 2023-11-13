Ekonomik kriz derinleşti, büyüme hız kesti: Türkiye ekonomisi durdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planı yine işe yaramadı.

Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

RAFA KALKTI

Ancak yaşanan süreçte ekonominin çıkmaza girmesi ve enflasyonun daha da artacağı endişesi piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, Erdoğan'ın 'Türkiye ekonomi modeli' planı seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle son buldu.

CARİ AÇIK GERİLEDİ

Şimşek ve ekibinin faiz artırarak, enflasyonu dizginlemeye çalışması piyasalarda henüz güveni tesis etmezken, TCMB verilerine göre 12 aylık cari açık 51,7 milyar dolara geriledi. Orta Vadeli Program'daki (OVP) öngörülere göre ise, 2023 yılında cari açığın 42,5 milyar dolar olması bekleniyor.

"GÖRÜNEN EMLAK SATIŞI"

Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Mustafa Sönmez, "Eylül itibariyle yıllığı 52 milyar doları bulan cari açığın finansmanını, dış kaynak girişi karşılamada yetersiz kalınca 7 milyar doları, 'kaynağı belirsiz' zuladan gelmiş. Doğrudan yatırım yok gibi. Doğrudan yatırım görünen emlak satışı. Portföyden 3 milyar dolar giriş var o kadar

Kalanı kredi-mevduat" dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DURDU"

"Faiz artırımları ve kredileri kısıtlayıcı önlemler sonrasında Türkiye ekonomisi durdu" diyen Ekonomist Barış Soydan, "Sanayi üretiminden sonra perakende satışlar da Eylül'de aylık bazda daraldı" ifadelerine yer verdi.

"BÜYÜMENİN HIZ KESTİĞİNİN GÖSTERGESİ"

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise, "İlk 9 ayda ödemeler dengesi açığı 51,7 milyar dolar oldu (OVP'de tahmin edilen GSYH'nin yüzde 4,8'i.) Cari açıkta gerileme söz konusu. Bu, talepteki gerilemeyle birlikte ele alındığında büyümenin hız kestiğinin göstergesi" dedi.

"NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme sürecinde ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem