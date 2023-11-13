Kasım ayı sigara için zam ayı oldu: Sigara fiyatları bir kez daha arttırıldı

Ekonomideki istikrarsızlık, yükselen kur ve artan enflasyonla birlikte, zaruri tüketim materyallerinden keyfi tüketim ürünlerine her şey günden günde zamlanıyor.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (eski adıyla Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sigara gruplarına 5 TL zam geldiğini duyurmuştu.

2 Kasım itibarıyla sigara fiyatları güncellenmişti. Gelen zamla en pahalı sigara 55 ile 58 TL arasında seyrediyordu.

JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco gruplarının ardından TT grubuna da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X'tan yaptığı duyuruda TT grubuna zam geldiğini ve bu grubun en pahalı sigarasının 53, en ucuz sigarasının ise 42 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Ayrıca kasım ayı itibariyle zam gelmeyen sigara grubunun kalmadığını da belirtti.

BU AY GELEN ZAMLAR

3 Kasım'da gelen son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.

7 Kasım ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.

9 Kasım'da da Imperial Tobacco'ya gelen zamla beraber en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem