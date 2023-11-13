Emeklinin çilesi bitmiyor: Şimdi de 5 bin TL ikramiye kazığı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay kabine toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklentilerinin aksine maaş zammını gündeme getirmeyerek; sadece bir kere mahsus olmak üzere 'çalışmayan' emeklilere 5 bin liralık destek verileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ödemeler, 11 Kasım 2023 itibarıyla başladı.

KİMLER 5 BİN TL İKRAMİYE ALAMAYACAK?

Tek seferlik 5 bin TL emekli aylığından yaralanamayacakları Birgün'de yer alan "Milyonlarca emekliye ikramiye kazığı!" başlıklı yazısında sıralayan Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"- 7 bin 500 TL aylık alıp çalışmak zorunda kalan yoksul emekliler,

- Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışan 2 milyona yakın işçi emeklisi,

- Tarımsal faaliyette bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı yüzbinlerce köylü (aralarında 200 bine yakın Karadenizli çay üreticisi de var),

- Vergi mükellefi olan küçük esnaf,

- Özel bankaların sandıkları üzerinden emekli olanlar (17 özel bankadan ve yaklaşık 150 bin emekli),

- Kamuda emekli aylığı kesilmeden çalışanlar,

- Emekli olup sigortalı olarak çalışan, vergi mükellefi olan (esnaf) ve tarımsal faaliyetle uğraşan köylülerin de aralarında olduğu milyonlarca emekli 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayacak."

"YOLSUL EMEKLİLERİ ADETA CEZALANDIRDI"

Konuya ilişkin tepkisini dile getiren Çelik, "Anayasa’nın eşitlik ilkesini açıkça ihlal eden düzenlemeden milyonlarca işçi emeklisi yanında, emekli küçük esnaf ve köylü de yararlanamıyor. AKP çalışmak zorunda olan emeklileri, yoksul emeklileri adeta cezalandırdı, büyük bir ayrımcılığa ve utanca imza attı" dedi.

"EMEKLİ İKRAMİYESİ DEĞİL, ADETA HARÇLIK"

Öte yandan Çelik, "İkramiyenin miktarı hayal kırıklığı oldu. 5 bin TL ikramiye 7 bin 500 TL’ye tamamlanan en düşük emekli aylığının dahi altında kaldı. Asgari ücretin yarısına bile ulaşamadı. Açlık sınırının yüzde 35 seviyesinde kaldı. Üstelik bu ödeme dosya bazında yapılacağı için dulların alacağı tutar 3 bin 750 TL, yetim çocukların ise 1.250 TL ile sınırlı olacak. Cumhuriyet’in 100. yılında emekli ikramiyesi dedikleri bundan ibarettir. Emekli ikramiyesi değil, adeta harçlık verilmiştir. Emekli ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere bir emekli aylığı tutarında olması gerekirdi" ifadelerine yer verdi.