Emeklilere 5 bin TL ödemelerinde tarih belli oldu

Son dakika haberi...Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ödemenin tarihi belli oldu. Buna göre, çalışmayan emeklilere ödemeler 11 Kasım 2023 (Yarın) tarihinden itibaren yapılmaya başlayacak.

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Emeklilere 5 bin TL ödemelerinde tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay kabine toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklentilerinin aksine maaş zammını gündeme getirmeyerek; sadece bir kere mahsus olmak üzere çalışmayan emeklilere 5 bin liralık destek verileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ödemeler, 11 Kasım 2023 (Yarın) itibarıyla başlanacak.

5 BİN TL, SSK EMEKLİSİ ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu ödeme SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18,19 olanlar için 11 Kasım'da yapılacak.

Emeklilere 5 bin TL ödemelerinde tarih belli oldu - Resim : 1

Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödeme yapılacak.

5 BİN TL, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise söz konusu ödemeler 14 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Emekli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bağkur Emekli Sandığı
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