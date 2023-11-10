Emeklilere 5 bin TL ödemelerinde tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay kabine toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklentilerinin aksine maaş zammını gündeme getirmeyerek; sadece bir kere mahsus olmak üzere çalışmayan emeklilere 5 bin liralık destek verileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ödemeler, 11 Kasım 2023 (Yarın) itibarıyla başlanacak.

5 BİN TL, SSK EMEKLİSİ ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu ödeme SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18,19 olanlar için 11 Kasım'da yapılacak.

Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödeme yapılacak.

5 BİN TL, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise söz konusu ödemeler 14 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem