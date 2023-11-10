Emeklilere 5 bin TL ödemelerinde tarih belli oldu
Son dakika haberi...Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ödemenin tarihi belli oldu. Buna göre, çalışmayan emeklilere ödemeler 11 Kasım 2023 (Yarın) tarihinden itibaren yapılmaya başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay kabine toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklentilerinin aksine maaş zammını gündeme getirmeyerek; sadece bir kere mahsus olmak üzere çalışmayan emeklilere 5 bin liralık destek verileceğini söyledi.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ödemeler, 11 Kasım 2023 (Yarın) itibarıyla başlanacak.
5 BİN TL, SSK EMEKLİSİ ÖDEME TARİHLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu ödeme SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18,19 olanlar için 11 Kasım'da yapılacak.
Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödeme yapılacak.
5 BİN TL, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise söz konusu ödemeler 14 Kasım'da yapılacak.
Kaynak: Gerçek Gündem