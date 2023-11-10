Hayat pahalılığı onları da vurdu: Beyaz yakalılar dışarıda yemek yemiyor, özel araç kullanmıyor

AGS Global Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve beyaz yakalıların enflasyon döneminde tüketim davranışlarını inceleyen araştırmaya göre, holding ve kurumsal şirketlerde profesyonel olarak çalışanların yüzde 60'ı geride kalan birkaç ayda en fazla ulaşım-yakıt, yüzde 55'i gıda ve giyimde zorlandı. Tatile çıkanların oranı düştü, butik oteller tercihte ilk sıralara çıktı.

AGS Global Araştırma şirketi tarafından yapılan "Beyazların Enflasyonla Mücadelesi" araştırması, beyaz yakalıların ulaşımdan tatile, enflasyon ışığında dönüşen ve değişen tercihlerini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, ülkenin önde gelen holding ve kurumsal şirketlerinde profesyonel hayatını sürdüren beyaz yakalı geride kalan birkaç ayda enflasyonu yoğun bir şekilde hissetti.

EN ÇOK ULAŞIM, GIDA VE GİYİMDE ZORLANIYOR

En çok zor zorlandığı başlıklar; yüzde 60'le ulaşım-yakıt, yüzde 55'le gıda ve yüzde 49'le giyim-ayakkabı olurken, onları sırasıyla yüzde 37'yle ev dışı yeme içme ve yüzde 33'le konut-kira izledi.

Diğer yandan, beyaz yakalılar geçen yıla kıyasla en çok ev dışı yeme-içme bütçelerini (yüzde 29,9) kısarken, onu tatil ve seyahat (yüzde 25,4) takip etti. Tüketici elektroniği (yüzde 14,9) ile giyim, aksesuar ve ayakkabı ise (yüzde 10,4) geçen yıla kıyasla daha az bütçe ayrılan diğer kalemler oldu.

TATİLDE İLK TERCİH BUTİK OTELLER

Enflasyon yoğun olarak beyaz yakalının tatil tercinin etkiledi. Araştırmaya göre, 2022 yılında yurt içinde tatil yapanların oranı yüzde 64,2 iken, bu oran 2023 yazında yüzde 50,7’ye geriledi. Diğer yandan, bu yıl butik oteller (yüzde 54) beyaz yakalıların açık ara ilk tercihi oldu. Onu memlekete (yüzde 18) ve 5 yıldızlı otele gidenler (yüzde 12) ile kiralık ev tutanlar (yüzde 11) izledi.

Bununla birlikte, toplamda 10 beyaz yakalıdan 4’ü ise tatil yapamadığını ya da yapmayı tercih etmediğini belirtirken, bu oran önceki yıl sırasıyla beşte bir ve onda birdi.

ÖZEL ARAÇLAR ARTIK DAHA AZ KULLANILIYOR

Araştırmada öne çıkan bir diğer başlık ise ulaşım maliyetleriyle mücadele yöntemleri oldu. Buna göre Beyaz yakalılar ulaşım maliyetleriyle mücadele etmek için en çok özel araçlarını daha az kullanacağını (yüzde 33) ifade ederken, onu toplu taşıma kullanmayı planlayanlar (yüzde 28,4) izledi.

Öte yandan beyaz yakalının satın almayı düşündüğü otomobil yüzde 6 oranında elektrikli araç oldu.