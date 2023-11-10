Fed'in 'şahin' tonu yükseldi, altın fiyatlarında oynaklık arttı!

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığı sorgulanmaya devam ederken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü seyrini sürdürüyor.

Bu gelişmelerle birlikte Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamalarda, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu aktaran Powell'ın açıklamaları sonrası altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 değer kazancıyla bin 795 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 primle bin 791 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 60 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla bin 950 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem