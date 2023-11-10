Sanayi üretimi eylül aynında düşüş gösterdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi eylül ayında yüzde 0,1 azaldı.

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Sanayi üretimi eylül aynında düşüş gösterdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı eylül ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi eylül ayında yüzde 0,1 azaldı. Yıllık ise, yüzde 4 arttı.

AYLIK OLARAK ELEKTRİK ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 azaldı.

Sanayi üretimi eylül aynında düşüş gösterdi! - Resim : 1

YILLIK OLARAK EN ÇOK ARTIŞ MADENCİLİKTE

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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