Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

Küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı sürerken, bu hafta gözler dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de salı günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceği piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre, yüzde 0,4 değer kazancıyla bin 783 lira seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,81 düşüşle bin 776 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 930 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 990 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA DALGALANMA

Altının ons fiyatı ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan bin 929,6 doları test ederken şu sıralarda yüzde 0,1 primle bin 940 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem