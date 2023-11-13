Öğrenim kredisi ve bursu sonuçları açıklandı

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-devlet üzerinden bakılıyor.

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Öğrenim kredisi ve bursu sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredili Yurtlar Kurumu(KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Bak, X(eski Twitter ) hesabından yaptığı duyuruda, "19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" dedi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yüksek öğrenim GSB burs/kredi için 825 bin 843 öğrencinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

Başvuru sonuçlarına e-devlet üzerinden bakabilirsiniz.

BURS NEDİR?

Yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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KYK Kredi Osman Aşkın Bak
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