Cari denge eylül ayında 1.8 milyar dolar fazla verdi
Cari denge, eylül ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık cari denge 51,7 milyar dolar cari açık verdi.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 118 milyon dolarlık fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 657 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 851 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde 131 milyon dolar net giriş kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: