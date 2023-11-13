Cari denge eylül ayında 1.8 milyar dolar fazla verdi

Cari denge, eylül ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık cari denge 51,7 milyar dolar cari açık verdi.

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Cari denge eylül ayında 1.8 milyar dolar fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 118 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 657 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 851 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde 131 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Kaynak: AA

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