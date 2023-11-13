Merkez Bankası yatırımcı toplantılarına New York’ta başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilk yatırımcı toplantısının 11 Ocak 2024'te gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplantının ilki 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleşecek.

Merkez Bankası yatırımcı toplantılarına New York’ta başlıyor

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

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