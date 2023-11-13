Şirketleri bekleyen tehlike! 2024’te iflaslar artacak

Batık kredi sorunu büyüyor. Bu yıl eylül ayında batık kredi miktarı 168 milyar lirayı aştı. Geçen yıl eylül döneminde batık kredi miktarı 160 milyar TL civarındaydı. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, yakın izlemedeki yeniden yapılandırılmış kredilerin 700 milyar TL’ye çıktığını vurgulayarak “Faizleri zirve yapınca iki yıldır düşük maliyetli krediye alışık olan şirketleri zor günler bekliyor” dedi. Babuşçu, “Zombi ve yüzdürülen şirketler için sıkıntılı bir süreç başlıyor. Bu anlamda 2024 zor bir yıl olacak, iflaslar artacak” diye uyardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Eylül 2023’te bankaların sektörlere kullandırdığı toplam nakdi kredi miktarı ise 10 trilyon 871 milyar liraya yaklaştı.

Geçen yıl aynı dönemde bu miktar 7 trilyon TL civarındaydı. Bankalar geçmiş dönemlerde verdiği milyarlarca liralık krediyi toplayamama riskiyle karşı karşıya. Bankalarda kullandığı krediyi en fazla batıran sektörler arasında inşaat, enerji ve imalat sanayi başı çekiyor.