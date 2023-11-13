Bakanlıktan 'Evde Bakım Yardımı' ödemeleri açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşlarının bu ayki ödeme takvimi belli oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık." ifadesini kullandı.

EVDE BAKIM YARDIMI KİMLER, NASIL ALABİLİR?

Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için 'Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)', 'Belirgin ÖGV' ve 'Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)' ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 3'te 2'sinden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek.

EVDE BAKIM YARDIMI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, devir, temlik ve haciz edilemeyecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek.

EVDE BAKIM YARDIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

- Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

- Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı,

- SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri,

- Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı,

- Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

- Tapu Sicil Müdürlüğü'nden Tapu Kayıt Bilgileri(Engelli ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin)

- Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti,

- Dilekçe.(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben- Dilekçede engelliye evde bakım hizmeti vermek istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olunan bireylerin mal ve gelir durumları) belirtilecektir.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik artışla birlikte 5 bin 97 lira olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem