Ekonomi Programı Değişiyor mu? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Son Dakika Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve geleceğe yönelik stratejiler üzerindeki spekülasyonlara ekonomi yönetiminin zirvesinden ilk elden yanıt geldi. Bir gazetede yer alan "Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı" başlıklı kulis haberi üzerine yazılı bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

'KULİS ADI ALTINDA DEZENFORMASYON YAPILIYOR'

Haberde, "Bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına" dayandırılan birtakım iddialara "kulis" adı altında yer verildiği aktarılan açıklamada, haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

Kaynak: AA