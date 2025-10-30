Ehliyet İçin Yarın Son Gün! 15 TL Yerine 7 Bin 438 TL Ödenecek

Ehliyet yenilemede yarın son gün! Eski tip sürücü belgesi sahiplerinin 31 Ekim’e kadar başvuru yapması gerekiyor. Bu tarihten sonra yenileme ücreti 15 TL’den tam 7 bin 438 TL’ye yükselecek.

Ehliyet İçin Yarın Son Gün! 15 TL Yerine 7 Bin 438 TL Ödenecek
Ehliyet yenileme sürecinde yarın son gün! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine akın etti. Son 7 günde 115 bin 135 kişi başvuru yaparken, halen 1 milyon 856 bin 96 kişi eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor.

1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgesi uygulaması kapsamında, mevcut ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihe kadar yenileme işlemi yaptırmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak.

YENİLEME BEDELİ 7 BİN TL'YE YÜKSELECEK

Vatandaşlar, 31 Ekim’e kadar sadece 15 TL ödeyerek yeni tip ehliyetlerine kavuşabiliyor. Ancak 1 Kasım’dan itibaren ücretler ciddi şekilde artacak. B sınıfı sürücü belgesi yenileme bedeli 7 bin 438 TL 60 kuruş, A sınıfı için 3 bin 643 TL 10 kuruş, ağır vasıta sınıfları için ise 11 bin 235 TL 60 kuruş olacak.

Nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular son aylarda hızla arttı. Eylül ayında 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 başvuru alınırken, Ekim ayının ilk 28 gününde bu sayı 166 bin 338’e ulaştı. Son haftada ise rekor kırıldı.

Bugüne kadar ehliyetini yenileyen kişi sayısı 35 milyon 609 bin 477’ye çıktı. Yetkililer, vatandaşları son gün yoğunluğu ve cezai duruma düşmemek için işlemlerini erkenden tamamlamaya çağırıyor.

