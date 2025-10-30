Dolar Tetikte! Yatırımcılar Yeni Zirveye Hazırlanıyor! İşte 30 Ekim Perşembe Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dolar kuru 41,94 TL seviyesinde işlem görüyor. Türk lirasındaki değer kaybı, ekonomik dalgalanmalarla birlikte küresel gelişmelerin etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Ekonomistler, doların güçlenmesinde enflasyonun yüksek seyri, dış ticaret açığı ve siyasi belirsizliklerin etkili olduğunu ifade ediyor. Küresel piyasalarda devam eden sıkı para politikaları ve jeopolitik riskler de dövizdeki hareketliliği artırıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) sıkı para politikası adımlarıyla dolar endeksinin yeniden güç kazanması, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, Türkiye’de dolar talebinin artmasına ve kurun 42 TL sınırına yaklaşmasına neden oldu.

Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerini artırarak iç piyasadaki fiyatları da yukarı çekiyor. Buna karşın ihracat yapan firmalar, bu süreçten kısa vadede avantaj elde edebiliyor.

Uzmanlar, yatırımcıların hem küresel faiz kararlarını hem de jeopolitik gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğini vurguluyor. Döviz kurlarının yönü önümüzdeki günlerde belirsizliğini koruyacak gibi görünüyor.

