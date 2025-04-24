Dünya Devinden Flaş Magnum Kararı! Resmen Satıyor

Londra merkezli Unilever, bu adımı kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Şirketin açıklamasına göre, dondurma birimi bu yıl içinde Unilever çatısı altından çıkarılarak yeni bir yapı altında faaliyetlerine devam edecek.

MAGNUM, 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BAĞIMSIZ ŞİRKET OLACAK

Unilever, dondurma kolunun yıl sonuna kadar “The Magnum Ice Cream Company” adı altında yeniden yapılandırılarak borsaya açılacağını bildirdi. Şirket, 1 Temmuz’dan itibaren Magnum’un bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu.

Yeni şirketin birincil listelemesi Amsterdam'da yapılacak, ikincil listelemeler ise Londra ve New York borsalarında gerçekleşecek.

KÜRESEL ÖLÇEKTE İŞTEN ÇIKARMALAR DEVAM EDİYOR

Unilever, geçtiğimiz yıl küçülme süreci kapsamında 6 bin çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Bu yıl ise bin 500 kişilik yeni bir işten çıkarma planı bulunuyor. Yeniden yapılanma öncesi şirketin İngiltere’de yaklaşık 6 bin, dünya genelinde ise 128 bin çalışanı bulunuyordu.

UNILEVER HİSSELERİ SON BİR YILDA YÜZDE 25 DEĞER KAZANDI

Şirketin CEO’su Fernando Fernandez, alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen markalara yapılan güçlü yatırımlar ve yenilikçi stratejiler sayesinde hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti.

Son bir yılda Unilever hisseleri yüzde 25 oranında değer kazandı. Yapılan bu değişikliklerin ardından şirket hisselerinin daha fazla uluslararası yatırımcı tarafından satın alınması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi