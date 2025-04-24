Yaptığı Basit Önlemle Zirai Dondan Kurtuldu! Donsavar ile Tüm Parası Cebinde Kaldı

Bahçesine hem "dolusavar" hem de "donsavar" adı verilen zirai don önleme cihazları yerleştiren Erdoğan, aynı zamanda yeraltı suyunu kullanarak ısıyı artıran sulama sistemiyle tedbirini güçlendirdi. Nisan başında yaşanan soğuk hava dalgasına rağmen ürünleri zarar görmedi.

OTOMATİK SİSTEM DONU ENGELLEDİ

Necdet Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Gece sıcaklıkları düştüğünde yer altından gelen 15-16 derecelik suyu borularla bahçede dolaştırıyoruz. Bu yöntemle soğuğu birkaç derece kırıyoruz" dedi. Erdoğan, ayrıca "donsavar" adlı sistemin, 3 dereceye düştüğünde otomatik olarak devreye girdiğini, hava akımı yaratarak kırağı oluşumunu engellediğini söyledi.

Çevresindeki birçok üreticinin kayıplar yaşadığını belirten Erdoğan, erken ve etkili önlem almanın önemine dikkat çekti.

ÜZÜM ÜRETİCİSİ DONDURUCU GECELERDE NÖBET TUTTU

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 60 dönüm bağa sahip olan 49 yaşındaki çiftçi İlker Yılmaz ise zirai don tehlikesine karşı 4 gece boyunca yağmurlama sulama sistemini aktif tutarak üzüm bağlarını büyük ölçüde korudu.

Gece boyunca uykusuz kalan Yılmaz, yoğun mücadele verdiğini belirterek, "O geceler battaniyeye sarıldım, ellerim morarana kadar çalıştım. Fıskiye sistemini zamanında çalıştırdım, yoksa donan borular patlayacaktı. Bu sistem takip ister, zamanında devreye girmezseniz sonuç felaket olabilir" dedi.

“GEÇ KALSAYDIM ÜRÜNLERİMİ KAYBEDECEKTİM”

Yılmaz, don riskini fark ettiği an sulama sistemini çalıştırdığını ve bu sayede ürünlerini büyük oranda kurtardığını ifade etti. Ancak sulama sisteminin ulaşamadığı bazı küçük alanlarda kısmi zarar yaşandığını da ekledi.

Zirai donun yalnızca o yılki verimi değil, bir sonraki yılın ürün kalitesini de etkileyebileceğini vurgulayan Yılmaz, “Gece 23.00’te bahçede olmadığım bir senaryoda sulama boruları buzla tıkanacaktı. O zaman tüm ürünleri kaybedebilirdik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA