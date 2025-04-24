Mersin Mut'ta Hasat Başladı! Çitçi Büyük Hayal Kırıklığına Uğradı Rekor Kayıp Oldu

FİYATLARDA DENGE ARANIYOR

Üretici İshak Akdağ, ilk hasadı gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, “Mersin’in Mut ilçesinde açık alanda yetiştirilen sofralık kayısının ilk turfanda hasadını gerçekleştirdik. Kilosunu 500 liradan sattım. Emeğimizin karşılığını almak sevindirici” dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz da sezonun ilerleyen günlerine dair değerlendirmelerde bulundu. İlk ürünlerin yüksek fiyatlardan satıldığını ancak bu fiyatların ilerleyen günlerde daha dengeli bir seviyeye oturacağını ifade eden Yılmaz, “Şu anda halde 500 TL gibi yüksek bir fiyat söz konusu ancak bu rakamın kısa süre içinde 200-250 TL bandına düşmesi bekleniyor” dedi.