Mersin Mut'ta Hasat Başladı! Çitçi Büyük Hayal Kırıklığına Uğradı Rekor Kayıp Oldu
Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminde lider konumda bulunan Mersin’in Mut ilçesinde açık alanda sezonun ilk kayısı hasadı yapıldı.
Kaynak: İHA
12 bin dekarlık tarım arazisine sahip ilçede 77 bin 800 dekar alanda kayısı üretimi gerçekleştiriliyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üretici İshak Akdağ, bahçesinden topladığı ilk kayısıları pazara sundu. Açık alanda yetiştirilen turfanda kayısı, kilosu 500 liradan alıcı buldu. İlk ürünün yüksek fiyattan satılması üreticinin yüzünü güldürdü.
KAYISIDA ZİRAİ DON ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ
Bu yıl Mut kayısısını olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biri ise zirai don oldu. Coğrafi işaret tesciline sahip olan ve lezzetiyle öne çıkan Mut kayısısında, don olayları nedeniyle rekoltede yaklaşık yüzde 20’lik kayıp yaşandı. Yetkililer, normal şartlarda 250 bin ton civarında beklenen kayısı üretiminin bu yıl yaklaşık 200 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyor.
FİYATLARDA DENGE ARANIYOR
Üretici İshak Akdağ, ilk hasadı gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, “Mersin’in Mut ilçesinde açık alanda yetiştirilen sofralık kayısının ilk turfanda hasadını gerçekleştirdik. Kilosunu 500 liradan sattım. Emeğimizin karşılığını almak sevindirici” dedi.
Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz da sezonun ilerleyen günlerine dair değerlendirmelerde bulundu. İlk ürünlerin yüksek fiyatlardan satıldığını ancak bu fiyatların ilerleyen günlerde daha dengeli bir seviyeye oturacağını ifade eden Yılmaz, “Şu anda halde 500 TL gibi yüksek bir fiyat söz konusu ancak bu rakamın kısa süre içinde 200-250 TL bandına düşmesi bekleniyor” dedi.
BÖLGEDE YOĞUN HASAT BAŞLIYOR
Ziraat Odası Başkanı Yılmaz, Mut ilçesinin Türkiye’de sofralık kayısı üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı. Don zararının üretimi düşürdüğünü belirten Yılmaz, “Eğer don olmasaydı bu yıl 250 bin tona yakın bir üretim rakamı yakalanabilirdi. Şu an için tahmini rekoltemiz 200 bin ton civarında. Hafta sonu itibarıyla bölgede hasat yoğunlaşacak” diye konuştu.