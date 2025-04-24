Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? Zorunlu Deprem Sigortası'nın İstanbul'da Oranı Kaç?

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından zorunlu deprem sigortası yeniden tartışma konusu oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, riskli yapı stoku ve sigortalılık oranları kamuoyunun gündemine oturdu.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? Zorunlu Deprem Sigortası'nın İstanbul'da Oranı Kaç?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, İstanbul’da zorunlu deprem sigortasına sahip konutların oranı yüzde 62’ye ulaşmış durumda. Yaklaşık 2,6 milyon poliçenin bulunduğu kentte, her 10 evden 4’ünün hala sigortasız olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL, TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 56 seviyesinde bulunurken, İstanbul yüzde 62’lik oranla ortalamanın üzerinde yer alıyor. Ancak uzmanlar, İstanbul gibi yüksek riskli bir kentte bu oranın yeterli olmadığını vurguluyor.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? Zorunlu Deprem Sigortası'nın İstanbul'da Oranı Kaç? - Resim : 1

MARMARA BÖLGESİ SİGORTALILIKTA ZİRVEDE

Bölgesel verilere bakıldığında, sigortalılık oranında Marmara Bölgesi yüzde 64 ile ilk sırada yer alıyor. Yalova, yüzde 83’lük oranla bölgede ve Türkiye genelinde en yüksek sigortalılığa sahip il konumunda. Yalova’yı yüzde 82 ile Sakarya, yüzde 79 ile Tekirdağ takip ediyor. En düşük oran ise yüzde 47 ile Bilecik’te kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi ise yüzde 45 ile sigortalılık oranı en düşük bölge olarak öne çıkıyor.

DASK, AFETLERE KARŞI GÜVENCE SUNUYOR

Zorunlu Deprem Sigortası, yalnızca depreme karşı değil, depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı da konutları güvence altına alıyor. Vatandaşlar, depremin ardından hasar ihbarlarını DASK’ın “ALO 125” hattı üzerinden ya da “www.dask.gov.tr” adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

SİGORTA BİLİNCİ ARTIRILMAYA DEVAM EDİYOR

27 Eylül 2000 tarihinde hayata geçirilen zorunlu deprem sigortası uygulamasının başladığı günden bu yana, hem DASK hem de sigorta şirketleri sigorta bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son depremler, bu bilincin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: AA

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