Dolar/TL'de tarihi zirve!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.

Karahan'ın bu açıklamalarıyla birlikte piyasalarda hakim olan enflasyon endişesi, TL'nin negatif getirisine yol açtı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket ederek 30,67 TL'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,70 TL seviyesinden işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar kuru rekor yükselişini sürdürmesiyle birlikte TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana ise, TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 3,8 oldu.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan para piyasaları, Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlanmaya başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem