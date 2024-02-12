İnşaat maliyetinde dev artış!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 67,31 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı.
SON BİR YILDA İŞÇİLİK YÜZDE 111,83 ARTTI
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,05 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,83 arttı.
BİNA İNŞAATI MAALİYETİ YILLIK YÜZDE 66,42 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,62 arttı.
BİNA DIŞI YAPILAR YILLIK YÜZDE 70,28 ARTTI
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 112,63 arttı.
Kaynak: Gerçek Gündem