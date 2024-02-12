İnşaat maliyetinde dev artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 67,31 artış kaydetti.

Son Güncelleme:
İnşaat maliyetinde dev artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı.

SON BİR YILDA İŞÇİLİK YÜZDE 111,83 ARTTI

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,05 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,83 arttı.

İnşaat maliyetinde dev artış! - Resim : 1

BİNA İNŞAATI MAALİYETİ YILLIK YÜZDE 66,42 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,62 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR YILLIK YÜZDE 70,28 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 112,63 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İnşaat TÜİK
Son Güncelleme:
Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı
36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı 36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı
Vepara ve AustriaCard Türkiye güçlerini birleştirdi: Akıllı ön ödemeli kartlar geliyor Vepara ve AustriaCard Türkiye güçlerini birleştirdi: Akıllı ön ödemeli kartlar geliyor
Yeni nesil evcil hayvan mama markası, köprü yatırım turunda 225 bin dolar yatırım aldı Yeni nesil evcil hayvan mama markası, köprü yatırım turunda 225 bin dolar yatırım aldı
ÇOK OKUNANLAR
Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım
Özgür Özel'in Tunç Soyer'e yaptığı teklif ortaya çıktı Özel'in Soyer'e yaptığı teklif ortaya çıktı
Dosya raftan indi, dava açıldı, Veyis Ateş artık resmen 'şüpheli': 'Benim açımdan iyi oldu' Veyis Ateş artık resmen 'şüpheli': 'Benim açımdan iyi oldu'
Mehmet Şimşek'in seçim sonrası planları: 'Erdoğan'ın itiraz etme ihtimali çok yüksek' 'Erdoğan'ın itiraz etme ihtimali çok yüksek'
Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun! Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun!