Doların Gücü Altını Etkiliyor: Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL? İşte Güncel Rakamlar...

18 Kasım 2025’te altın fiyatları yatırımcıların radarında. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasada hareketliliği artırıyor. Doların değer kazanması ve Fed’in önümüzdeki ay faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalması, altının düşüş eğilimini sürdürmesine yol açıyor. Yatırımcılar, özellikle hafta içinde açıklanacak ABD ekonomik verilerini takip ediyor. Bugün alım veya satım yapacak olanlar ise “Gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar?” sorularının yanıtını arıyor.

GRAM ALTIN VE ONS FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 5.454,93 TL

Satış: 5.455,70 TL

Altın/Ons Dolar

Alış: 4.044,05 USD

Satış: 4.045,86 USD

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI

Çeyrek Altın

Alış: 8.727,88 TL

Satış: 8.920,07 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 34.911,52 TL

Satış: 35.571,17 TL

TAM VE YARIM ALTIN

Tam Altın

Alış: 36.730,00 TL

Satış: 37.044,00 TL

Yarım Altın

Alış: 17.400,19 TL

Satış: 17.839,10 TL

Ziynet Altını

Alış: 34.909,47 TL

Satış: 35.569,08 TL

Ata Altın

Alış: 37.905,56 TL

Satış: 38.862,42 TL

BİLEZİK VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

14 Ayar Bilezik

Alış: 3.104,45 TL

Satış: 4.193,86 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 5.140,24 TL

Satış: 5.378,72 TL

Gremse Altın

Alış: 91.487,00 TL

Satış: 92.397,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi