Doların Gücü Altını Etkiliyor: Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL? İşte Güncel Rakamlar...
Doların değer kazanması ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. İşte 18 Kasım 2025 itibarıyla altının güncel alış-satış rakamları…
18 Kasım 2025’te altın fiyatları yatırımcıların radarında. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasada hareketliliği artırıyor. Doların değer kazanması ve Fed’in önümüzdeki ay faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalması, altının düşüş eğilimini sürdürmesine yol açıyor. Yatırımcılar, özellikle hafta içinde açıklanacak ABD ekonomik verilerini takip ediyor. Bugün alım veya satım yapacak olanlar ise “Gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar?” sorularının yanıtını arıyor.
GRAM ALTIN VE ONS FİYATLARI
Gram Altın
Alış: 5.454,93 TL
Satış: 5.455,70 TL
Altın/Ons Dolar
Alış: 4.044,05 USD
Satış: 4.045,86 USD
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI
Alış: 8.727,88 TL
Satış: 8.920,07 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 34.911,52 TL
Satış: 35.571,17 TL
TAM VE YARIM ALTIN
Tam Altın
Alış: 36.730,00 TL
Satış: 37.044,00 TL
Yarım Altın
Alış: 17.400,19 TL
Satış: 17.839,10 TL
Ziynet Altını
Alış: 34.909,47 TL
Satış: 35.569,08 TL
Ata Altın
Alış: 37.905,56 TL
Satış: 38.862,42 TL
BİLEZİK VE GREMSE ALTIN FİYATLARI
14 Ayar Bilezik
Alış: 3.104,45 TL
Satış: 4.193,86 TL
22 Ayar Bilezik
Alış: 5.140,24 TL
Satış: 5.378,72 TL
Gremse Altın
Alış: 91.487,00 TL
Satış: 92.397,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi