Dövizde Sabah Şoku! Dolar ve Euro Yeniden Yükselişte

İç ve dış piyasalarda yaşanan altın ve döviz hareketliliği, gün boyunca vatandaşların yakın takibinde. Kur cephesindeki dalgalanma bugün de sürerken, yatırımcılar, iş dünyası temsilçileri ve bireyler özellikle dolar ve euronun yönünü merak ediyor.

Güne başlarken Dolar/TL 42,3121 alış ve 42,3344 satış seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 49,1291 TL civarında hareket ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi