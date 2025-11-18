İstanbul'da 100 Milyar Liralık Dev Altın Operasyonu: 21 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemler yapıp 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN SUİSTİMAL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, örgütün döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal ettiği ve ikinci ile üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiği belirtildi.

TONLARCA ALTIN REJİM DIŞI İŞLEMLERLE KULLANILDI

Açıklamada, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketler ve bağlantılı firmalar tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edildiği, ancak büyük bir kısmının yurt dışına çıkarılmadan mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı kaydedildi.

100 MİLYAR LİRA KAMU ZARARI

Örgüt üyelerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünleri pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirip teslim ettikleri bildirildi. Bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına neden olunduğu ifade edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONÜ

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütüne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet" suçlamalarıyla toplam 23 şüpheliye eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi.

21 GÖZALTI, 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA