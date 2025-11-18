Trafik Sigortasında Yeni Dönem! Engellilere Özel İndirim Geliyor

Yakında başlayacak yeni uygulamayla engelli bireyler araçları için trafik sigortasında yüzde 20’ye varan ek indirimden yararlanabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmasını sağlayan uygulamanın 1 Şubat 2026 itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı bireyler, sahip oldukları bir araç için, trafik sigortasında mevcut indirimlere ek olarak yüzde 20’ye varan ilave indirim alabilecek. İndirim oranı, engelli bireyin TC Kimlik Numarası üzerinden otomatik tanımlanacak ve poliçenin ön yüzünde açıkça yer alacak. Yeni düzenlemeyle engelli vatandaşların sigorta maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

