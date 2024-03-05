Dolarda yeni rekor!

Dolar, yeni günün açılışında serbest piyasada 31,60 TL seviyesini görerek yeni en yüksek seviyesini aldı.

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Dolarda yeni rekor!

Güne 31,6060 TL seviyesinden açılış yapan dolar yeni bir rekor kırdı.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen dolar/TL kuru, yeni günün açılışında en yüksek seviyesini yakaladı.

Serbest piyasada 31,6040 liradan alınan dolar, 31,6060 liradan satılmakta.

34,2930 liradan alınan evronun satış fiyatı ise 34,2950 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,5300 lira, euronun satış fiyatı ise 34,2100 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR KURU

Saat 10:19 itibarıyla dolar kuru 31,5954 seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

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