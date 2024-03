'Mehmet Şimşek'in bu furyaya katılmaması gerektiği konuşuluyor'

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'a destek için toplantıya katılmasını köşesine taşıdı.

Şimşek'in enflasyonla mücadele programını uygularken en büyük desteği ana akım iktisatçılardan, yorumculardan aldığını vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"(...) AKP içindeki popülistlerin Şimşek’e karşı ellerine geçen her fırsatta karşı çıktığını, yöneticilerin bile uygulanan programa ters açıklamalar yaptığını biliyoruz. AKP’ye yakın medyada, talimat olsa gerek, Şimşek’e bir karşı çıkış olmadı. Ancak bu tavrın her an değişme ihtimali olduğunu herhalde herkes biliyordur.

'DEMOKRASİ DIŞI BİR SÖYLEMLE DESTEĞİNİ GÖSTERMESİ TEPKİ ÇEKTİ'

Ana akım iktisatçılar, yorumcular ve piyasa oyuncularının rasyonel ekonomi politikaları uyguladığı için Mehmet Şimşek’e destek verdiklerini unutmayalım. Bu aslında Bakan Şimşek’in teknisyen kimliği ve politikalarına destek anlamı taşıyor. Şunun için söylüyorum ki; Bakan Şimşek’in geçen hafta İstanbul’da AKP adayı Murat Kurum’a verdiği destek, hem de 'oy vermeyene hizmet yok' mealindeki demokrasi dışı bir söylemle bu desteğini göstermesi çok tepki çekti.

'BU FURYAYA KATILMAMASI GEREKTİĞİ KONUŞULUYOR'

Tüm bakanlar, belli ki sıkışıldığı için Cumhurbaşkanı talimatıyla İstanbul’a çıkarma yapıyor. Ancak zorlansa bile, Şimşek’in bu furyaya katılmaması gerektiği konuşuluyor. Şimşek’in teknisyen kalması gerektiği ifade ediliyor. Çünkü Şimşek’e destek veren ekonomi çevreleri AKP’ye karşı olsalar da teknisyen kaldığı ve gerekeni yapacağına güvendikleri sürece bu desteği vermeye devam edecektir.

Siyasi kimliğini öne çıkarıp politikacı gibi davranan Şimşek’in bu kadar zorlaşan enflasyonla mücadelede başarılı olabilmesi mümkün değil. Bence kendisi ve bu işe zorlayanlar bilmeli ki teknisyen kimliği politik kimliğinin arkasında kalan bir Mehmet Şimşek hem kendisine, hem de uygulanan ekonomik programa zarar verir."

