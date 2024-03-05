Kulis: Mehmet Şimşek'in talimatı rahatsızlık yarattı, 'işlerine gelmemiş'

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in banka yönetimlerine yönelttiği "Kimseye istisna yapmayın" uyarısının AKP içinde rahatsızlık yarattığını söyledi.

"Bankaların hem normal hem ticari kredilerin faizleriyle ilgili şikayetlerini bilmeyen yok. AKP'de, Mehmet Şimşek'in bankalarla yaptığı bir toplantıda, 'Tüm bankaların sisteme ve kurallara aynı şekilde uyması ve banka yönetimlerinin özel inisiyatifler kullanmaması' konusunda uyarısının sonuçları konuşuluyor" diyen Babacan, şöyle devam etti:

"Geçmiş dönemde özellikle kamu bankalarından avantajlı kredi kullanan AKP sermayesinin, bir süreden beri bu tür ayrıcalıkları kullanamadığı anlatılıyor. Bunun şikayet konusu olduğunu öğrendik. Anlaşılan, AKP'ye yakın sermayeye verilen ve geri dönmeyen batık kredileri önleme çabaları, bazılarının pek işine gelmemiş."

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