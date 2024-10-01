Dolarda Sessiz Yükseliş! Güne Nasıl Başladı?
Dolar kurundaki sessiz yükseliş sürerken Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar, bugüne 34,20 TL'den başladı. İşte detaylar...
15 Ağustos'ta 33,88 TL olan dolar/TL kuru bugüne 34,20 TL'den başladı. Euro ise 38,10 TL'den başladı. Gözler bu hafta açıklanacak eylül ayı enflasyon verisinde.
Eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 2 ila yüzde 2,2 civarında artış göstermesi, yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 50'nin altına gerilemesi bekleniyor.
Diğer yandan içerde Ortadoğu'da çatışmaların etkileri izleniyor.