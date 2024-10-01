Dolarda Sessiz Yükseliş! Güne Nasıl Başladı?

Dolar kurundaki sessiz yükseliş sürerken Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar, bugüne 34,20 TL'den başladı. İşte detaylar...

Dolarda Sessiz Yükseliş! Güne Nasıl Başladı?

15 Ağustos'ta 33,88 TL olan dolar/TL kuru bugüne 34,20 TL'den başladı. Euro ise 38,10 TL'den başladı. Gözler bu hafta açıklanacak eylül ayı enflasyon verisinde.

Eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 2 ila yüzde 2,2 civarında artış göstermesi, yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 50'nin altına gerilemesi bekleniyor.

Diğer yandan içerde Ortadoğu'da çatışmaların etkileri izleniyor.

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