Dolarda Sessiz Yükseliş! Güne Nasıl Başladı?

15 Ağustos'ta 33,88 TL olan dolar/TL kuru bugüne 34,20 TL'den başladı. Euro ise 38,10 TL'den başladı. Gözler bu hafta açıklanacak eylül ayı enflasyon verisinde.

Eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 2 ila yüzde 2,2 civarında artış göstermesi, yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 50'nin altına gerilemesi bekleniyor.

Diğer yandan içerde Ortadoğu'da çatışmaların etkileri izleniyor.