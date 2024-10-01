Rekor Üstüne Rekor Kıran Altın İçin Yeni Tahmin: 'Her An Bu Seviyeye Çıkabilir'

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın borsadan vergi alınmayacağını duyurmasının ardından 10 bin puanı test etmiş, ancak bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamamıştı. Endekste son 4 gündür aşağı yönlü baskı sürüyor. Not artırımı, vergilendirmenin olmayacağı gibi olumlu haber akışlarının yaşanmasına rağmen endekste baskı devam ediyor.

Ayrıca borsada ‘yıl sonu rallisi’ beklentileri gündeme geldi. BIST 100 Endeksi son 20 yılın 14’ünde yılın son 3 ayını yükselişle tamamladı. Peki borsa son çeyrekte yeniden ralli yapar mı?

Öte yandan altın fiyatları geçen hafta rekor seviyeleri test ettikten sonra düşüşe geçti. Zirve sonrası gram altın için yeni beklentiler ne? Dolar/TL’de yön ne olur?

BORSAYI BASKILAYAN UNSURLAR NE?

Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Jeopolitik risklerin ağır basması ve Lübnan konusundaki olumuz gelişmeler ister istemez yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. İsrail’in Yemen, Suriye ve Lübnan gibi farklı ülkelere saldırılarda bulunması bölgede savaşın yayılabileceği riskini artırdığı için yabancı yatırımcılar bölgeye yakın olmamız nedeniyle borsada pozisyon artırma konusunda bir süre için çok istekli olmayacaklardır.

BORSADA RİSK NE ZAMANA KADAR SÜRER?

Önümüzdeki süreçte jeopolitik risklerde azalma olursa borsaya girişler olur. Büyüme verileri, üretim veriler sanayi sektöründe daralmayı gösteriyor. Almanya’da üçüncü çeyrek için beklenen resesyonun bizi de etkileyeceği, şirketlerin durgunluktan dolayı beklenen performansı göstermeyeceği yönünde kaygıları artırıyor. Not artırımı, vergilendirmenin gündemde olmaması, yabancı yatırımcıların tahvil, bono ve eurobond’a girmesi şunu gösteriyor: Borsa için bir aceleci yönleri yok. Resesyon şirketlerde maliyet yönetimini ve satış yönetimini zorlayacaktır. Hedeflenen ciroları sağlayamama riski artarken, borsadaki şirketler konusunda yabancı yatırımcılar çok istekli olmayacaktır. Borsada aşağı yönlü hareketleri görme ihtimalimiz artıyor. Körfez’deki savaşın yayılma riski tamamen ortadan kalkana kadar borsada risk devam edecektir.

YIL SONUNDA RALLİ GELİR Mİ?

Son çeyrekte yüksek faizli bir dönem olacak. Diğer dönemlerden farklı olarak yüksek faiz ile enflasyonla mücadele edilen bir dönemdeyiz. Önceki dönemlerde faizler düşük tutulduğu için bu borsanın lehineydi, yatırımcı borsaya parasının değerini korumak adına giriyor. Şu an için yatırımcıların alternatifleri var. Yıl sonu rallisi biraz zor gibi gözüküyor. ABD’nin faiz indirimleri, gelişmekte olan ülkelere para girişinin artması ve jeopolitik risklerin azalmasıyla ralli mümkün. Bu üç gelişme yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgi göstermesine sebep olabilir.

‘FAİZ VE ALTIN BORSA İÇİN ÖNEMLİ ALTERNATİF’

Borsada şu an için derinlik fazla yok. Böyle bir ortamda yabancılar sığ piyasadan uzak duruyor. Jeopolitik riskler sert dalgalanmaların olma ihtimalini artırdığı için yabancı yatırımcının Körfez’deki problemler çözülmeden yeni bir alımla gelmesini mümkün görmüyorum. Yatırımcı girişi ile borsanın yukarı gitmesi mümkün mü? Faiz seviyeleri, altındaki beklentiler borsa için önemli alternatifler oluşturduğu için şu anda yıl sonu rallisi konusunda iyimser değilim.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Altında son iki gündür aşağı yönlü kar realizasyonunu görüyoruz, bu son derece doğaldır. ABD’deki faiz indirimleri, jeopolitik riskler altının lehinedir. Aşağı yönlü hareketler alım fırsatı doğurabilir. Henüz aşağı sinyali yok. Ons altında önemli destek 2583 dolar seviyesinde. Bu seviyeye kadar gevşeme olması altında kar realizasyonu anlamına gelebilir, düşüş trendi anlamına gelmez. Önümüzdeki günlerde ons altında 2600’lü seviyelerde yatay dalgalanmalar olabilir. 2500’lerden hızla 2700’lere kadar yaklaştı. Son yaptığı zirve 2685 dolar seviyesidir. Önümüzdeki günlerde 2600’lü seviyelere gevşemesi son derece normaldir. 2583 doların altına bir hareket beklemiyorum. Trend hala yukarı.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN! BU SEVİYEYİ HER AN DENEYEBİLİR

Daha önce gram altında 3 bin TL’nin hedef olduğunu belirtmiştim. Gram altın 2949 liraya kadar yükseldi. Bu seviyelerden gelen kar realizasyonu ile aşağı yönlü hareketler söz konusu. Göstergeler hala yukarı sinyali vermeye devam ediyor. 2842 lirada önemli bir destek var. 2840’lı seviyelerde gram altının tutunma ihtimali yüksek. Şimdilik yön yukarı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini görebiliriz. Bu da altın için olumlu bir etki yapabilir. Önümüzdeki süreçte ufak tefek dalgalanmalar olabilir. Hala trend için yukarı sinyalleri devam ediyor. 3 bin TL seviyeleri her an denenebilir.

‘DOLAR/TL’DE GÖSTERGELER ÇELİŞİYOR’

Dolar/TL 34 seviyelerine çakılı kalmış durumda. Bazen çok sert yukarı yapıyor, aynı gün açılış fiyatına dönüyor. Şu an için bazı göstergeler yukarı, bazı göstergeler aşağı sinyali veriyor. Çelişkili sinyallerin nedeni yatay seyirde uzun süredir bulunuyor olmasıdır.

DOLARDA YÖN NE OLACAK?

Dövizde yukarı hareket beklemiyoruz. Yabancı yatırımcı girişi, Carry Trade ile pozisyon alanlar döviz yukarı giderse zarar ederler. Dövizde yukarı hareketin olması için büyük bir panik olması lazım. Şu an bu söz konusu değil. Dolardaki yatay yönlü hareketlilik önümüzdeki dönemde devam edecektir.”

Kaynak: Milliyet