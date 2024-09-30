New York Borsası Günü Yükselişle Kapattı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 42.330,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 5.762,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kazançla 18.189,17 puana ulaştı.

Dow Jones ile S&P 500 endeksleri kapanış rekorlarını tazeledi.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında, Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

"İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zamanla daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir ancak önceden belirlenmiş bir yolda değiliz." diye konuşan Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele etmediğini kaydetti.

Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, iş gücü piyasası zayıflarsa başka bir büyük faiz indirimine daha açık olduğunun sinyalini verdi.

İstihdam verilerini zayıf gelmesinin kendisini başka bir dramatik hamleye daha ihtiyaç duymaya iteceğini söyleyen Bostic, "Eğer hikaye enflasyonun düşüşünü sürdürdüğü ve iş gücü piyasasının güçlü kaldığı yönündeyse, faiz indirimleri konusunda biraz daha sabırlı olma lüksüne sahip olduğumuzu düşünüyorum. Öte yandan, iş gücü piyasası çok daha zayıf gelirse, bunun aciliyet katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de ekonominin normalleşmesi nedeniyle Fed'in faiz oranlarını düşürdüğünü dile getirdi.

Analistler, ABD'de yatırımcıların bu hafta, istihdam raporu dahil olmak üzere önemli ekonomik verileri beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA