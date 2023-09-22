Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar 27,1380 liradan, euro ise 28,9080 liradan güne başladı.

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Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

İstanbul Kapalıçarşı’da 27,1360 liradan alınan dolar 27,1380 liradan, 28,9060 liradan alınan euro ise 28,9080 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 27,03 liradan, euro ise 28,99 liradan satılmıştı.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR YÜKSELDİ

Merkez Bankası, dün aldığı kararla yüzde 25 olan politika faizini 2023 Eylül ayında yüzde 30'a yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 27,07 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Dün gün içi dolar/TL kuru en yüksek 27,21 TL seviyesini test ederken, en düşük 26,57 TL seviyesini gördü.

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