Merkez Bankası'nın faiz kararına ekonomistlerden ilk tepkiler: Hepsi bir konuda hemfikir
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından birçok ekonomist görüşlerini paylaştı. Birçok ekonomistin kararı olumlu olarak değerlendirmesi dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti.
Merkez Bankası’nın kararı sonrası birçok ekonomist de değerlendirmelerini sosyal medyadan paylaştı.
Özgür Demirtaş, kararı olumlu bularak, "Merkez Bankasını kararından ötürü tebrik ederim. Bu kararların devamını dilerim. Ayrıca ilk dakikalarda Dövize sert müdahale yapmadıkları için de tebrik ederim... Daha çok yolumuz var." Değerlendirmesini yaptı.
Nesrin Nas ise şu yorumda bulundu:
"MB, politika faizini piyasa beklentisine uygun 500 puan artırdı. Faiz yüzde 30. Bundan sonraki seviye muhtemelen 2024 enflasyon beklentisi ile uyumlu olacak gibi görünüyor. 2024 beklentisi yüzde 33 idi. Enflasyonun sebebi belli. Bir kişinin seçim kazanmak için ‘nas’ diyerek akla ziyan politikalarda ısrar etmesi. Şimdi sanki enflasyonun sebebi vatandaşmış, şahsım değilmiş gibi, enflasyonun bedeli vatandaşın sırtına yükleniyor. Enflasyon artarken de bedelini halk ödüyor, düşerken de…"