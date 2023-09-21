TOKİ'nin indirim kampanyası başladı, şartlar belli oldu!

Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) konut ve iş yeri alanlar için düzenlenen indirim kampanyası bugün itibarıyla başladı. Alıcılar, borç bakiyelerini peşin kapatmaları durumunda kampanyadan faydalanabilecek.

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TOKİ'nin indirim kampanyası başladı, şartlar belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin indirim kampanyası başladı.

Borcunu peşin ödeyeceklere yüzde 25 indirim yapılacak kampanyadan TOKİ’den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi 2022 Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar yararlanacak. Alıcılar, borç bakiyelerini peşin kapatmaları durumunda kampanyadan faydalanabilecek.

SATIŞ İŞLEMİ YAPILAN BANKADAN ÖĞRENEBİLECEKLER

Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapacakları ödemede kampanyadan kısmi olarak yararlanabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim tarihlerinde satış işlemlerini yaptıkları bankadan öğrenebilecek.

TOKİ'nin indirim kampanyası başladı, şartlar belli oldu! - Resim : 1

GERİYE DÖNÜK TAKSİT VE EMLAK VERGİSİ BORCU OLMAMI

İndirimden faydalanacak alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borcun kapatılacağı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması, ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

19 EKİM SON TARİH

Kampanya 19 Ekim’de sona erecek. Söz konusu tarihten sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde indirimden yararlanılmayacak. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirimden faydalanamayacak.

KONUT KREDİSİ DE KULLANILABİLECEK

Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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